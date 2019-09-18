Банк России за последние пару лет зафиксировал более 200 жалоб россиян на мошеннические схемы возвратного лизинга. В ходе проведенных проверок регулятор выявил в России 70 псевдолизинговых компаний, осуществляющих мошенническую деятельность. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Эта проблема сейчас является одной из наиболее актуальных и социально значимых в сфере финансового рынка для защиты прав потребителей финансовых услуг. К нам регулярно поступают жалобы. За последние пару лет — это более 200 жалоб на подобные организации <...> В результате проверок, которые мы проводили, мы выявили 70 компаний, даже групп компаний, которые осуществляют такую деятельность на территории всей страны», — сказал он.

Лях отметил, что подобная псевдолизинговая деятельность направлена исключительно на создание условий для нарушения клиентом положений заключенного договора, вследствие чего человек теряет имущество.

При этом он добавил, что реальное количество жертв мошеннических лизинговых схем выше, чем число поступивших в ЦБ жалоб, потому что не все граждане понимают, куда можно обратиться для решения подобной проблемы.