• Рубль в январе 2020 года усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные соответствующей сводки Банка России. Рубль укрепился к доллару за первый месяц 2020 года по номинальному курсу на 1,9% по сравнению с декабрем 2019 года, а к евро — на 1,7%. Средний номинальный курс доллара в январе равнялся 61,78 рубля (против 62,94 рубля в декабре), средний номинальный курс евро — 68,72 рубля (против 69,9 рубля). По реальному курсу рубль укрепился в январе на 2,4% к доллару и на 2% к евро по сравнению с декабрем 2019-го. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

• Сотрудники нелегальных кол-центров, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний. Если раньше мошенники маскировались под службу безопасности банка и сообщали жертве о блокировке счета из-за подозрительной трансакции, то теперь они интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет — банком якобы получено заявление на эту операцию. Гражданину, который никуда с такой просьбой не обращался, тут же предлагают «спасти» свои деньги путем перевода их на некий «безопасный» счет.



• Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас рассматриваются предложения повысить эту сумму и до 5 млн рублей. Также появится опция досрочного снятия средств в случае наступления чрезвычайной ситуации. Правительство планирует повысить популярность среди населения счетов второго типа, отмечают эксперты. Сейчас инвесторы в основном пользуются ИИС первого типа, предполагающими налоговый вычет в 13% от внесенной суммы.

• Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам. Так, платежный интегратор PayMaster сможет настроить оплату через СБП как на кассе торговой точки, так и в интернет-магазине. Он уже завершил пилотное тестирование с двумя крупными сетями и в ближайшее время подключит 5 тыс. касс, рассказал его представитель. Также начать принимать QR-платежи через СБП в этом году планируют Robokassa, RBK Money и Platron, сообщили их представители. Крупнейший платежный агрегатор «Яндекс.Касса» тоже готовится выйти на этот рынок.