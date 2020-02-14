• «Опора России» предложила расширить список целей, на которые можно потратить материнский капитал. По мнению предпринимателей, эти деньги можно было бы направить на покупку детских товаров — игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей, средств гигиены и ухода, но только отечественного производства. Об этом сказано в письмах столичного отделения организации министру промышленности и торговли Денису Мантурову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

• Государственный долг регионов России может вновь вырасти в этом году — дополнительные средства, в частности, потребуются на реализацию национальных проектов. Такой прогноз сделали в кредитном рейтинговом агентстве «НКР». Бюджетам регионов, которые в прошлом году стали более дефицитными, уже в I квартале этого года угрожает падение цен на мировых сырьевых рынках, говорится в комментарии НКР. Ситуация может ухудшиться к концу года, если остановка ряда производств в Китае в связи с эпидемией коронавируса затянется до апреля и дольше. В таком случае во втором полугодии российским регионам потребуется либо экстраординарная поддержка от федерального центра и, следовательно, пересмотр бюджета РФ, либо долговое финансирование бюджетных дефицитов, поясняют аналитики.

• Новые правила для бизнеса в ст. 210 УК РФ об организованном преступном сообществе (ОПС) могут в значительной степени улучшить инвестиционный климат и пробудят аппетит к деловому риску, считают эксперты. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который выводит бизнес из-под этой статьи. Также в нее добавится примечание, по которому учредители, руководители и работники организации не смогут понести уголовную ответственность за участие в криминальной группировке только потому, что они работали в одной структуре.

• Порядка трети россиян считают дискриминацией мужчин их более поздний выход на пенсию по возрасту. Таковы данные опроса Superjob. Согласно исследованию, «34% россиян назвали дискриминацией мужчин их более поздний выход на пенсию по возрасту. 47% подобное положение дел дискриминацией не считают». Среди мужчин 41% считает, что их права ущемляются из-за позднего выхода на пенсию. С этим мнением согласны 28% женщин. Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше.

