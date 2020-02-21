• Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на март 2020 года. По сравнению с февральскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, хотя есть и исключения из общего тренда, свидетельствуют данные регулятора. Показатели, служащие ориентиром на март, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2020 года.



• Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что повышать сумму страхового возмещения по вкладам нужно адресно, а не «огульно» всем. Так он прокомментировал инициативу повысить страховку до 5 млн рублей для вкладчиков банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года. Министр напомнил, что в Госдуме сейчас находится законопроект, который предусматривает увеличение страхового покрытия вкладов до 10 млн рублей в случае, если человек столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией. Например, если он продал квартиру и все вырученные средства временно держал на счете в банке, а тот обанкротился.

• Между уровнем благосостояния страны, оцениваемым на основе ВВП на душу населения, и долей страховой премии в сегменте non-life (виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни) в ВВП существует корреляция, о чем свидетельствуют данные по страховым рынкам ведущих стран мира. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства. По оценке АКРА, коэффициент корреляции Пирсона между этими показателями за период с 2007 по 2018 год составляет 0,89.

• ЦБ может включить печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, пишут СМИ со ссылкой на источники. Таким образом регулятор профинансирует приобретение долей у миноритарных акционеров кредитной организации: при смене собственника они имеют право предъявить свои бумаги к выкупу. По словам экспертов, не предусмотренная эмиссия ЦБ для приобретения доли миноритариев минимально скажется на экономике: ресурсы ФНБ хранятся в валюте, чтобы купить Сбербанк, Минфину придется их конвертировать, а агентом министерства по обмену валюты выступает ЦБ.