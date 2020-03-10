Центробанк повысил официальный курс доллара почти на 5 рублей, евро — на 6. Курс доллара вырос на 4,5 рубля, до 72,0208 рубля, курс европейской валюты — на 6,02 рубля, до 81,8588 рубля. Рубль резко подешевел к доллару и евро накануне на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Российские фондовые индексы во вторник также ожидаемо начали торги с отрицательной динамики. Индекс Мосбиржи рухнул на 10,1% к уровню предыдущего закрытия и составлял 2 444,76 пункта. Индекс РТС снижался на 14,27% и равнялся 1 078,43 пункта. Стоимость нефти марки Brent тем временем росла во вторник на 6,83%, после того как днем ранее падение достигало 30%.

• Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, поясняется в материалах на сайте регулятора. ЦБ отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности. Центробанк также увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 млрд долларов США.

• Юристы предлагают Госдуме и Роскомнадзору законодательно ужесточить ответственность за нарушения в сфере персональных данных. Ассоциация юристов России (АЮР) подготовила предложения по изменению закона «О персональных данных», которые направлены руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Так, АЮР хочет обязать операторов персональных данных (все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие данные) по требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки компенсацию в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей. Если утечка данных произошла по вине пользователя, оператор освобождается от ответственности.

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик». Так, клиент сначала привлекается на безобидные брендированные сайты с опросами, где обещается вознаграждение, а получив письмо о выигрыше с вредоносной ссылкой, переводит деньги злоумышленнику. Об этом рассказали в компании Group-IB. Схема особенно опасна, поскольку каждый отдельный этап не вызывает подозрений и его сложно отследить службе безопасности банка. Атаки по такой схеме адресные, и для конкретного пользователя формируется одноразовая ссылка.