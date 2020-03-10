• Центробанк повысил официальный курс доллара почти на 5 рублей, евро — на 6. Курс доллара вырос на 4,5 рубля, до 72,0208 рубля, курс европейской валюты — на 6,02 рубля, до 81,8588 рубля. Рубль резко подешевел к доллару и евро накануне на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Российские фондовые индексы во вторник также ожидаемо начали торги с отрицательной динамики. Индекс Мосбиржи рухнул на 10,1% к уровню предыдущего закрытия и составлял 2 444,76 пункта. Индекс РТС снижался на 14,27% и равнялся 1 078,43 пункта. Стоимость нефти марки Brent тем временем росла во вторник на 6,83%, после того как днем ранее падение достигало 30%.

• Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, поясняется в материалах на сайте регулятора. ЦБ отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности. Центробанк также увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 млрд долларов США.

• Юристы предлагают Госдуме и Роскомнадзору законодательно ужесточить ответственность за нарушения в сфере персональных данных. Ассоциация юристов России (АЮР) подготовила предложения по изменению закона «О персональных данных», которые направлены руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Так, АЮР хочет обязать операторов персональных данных (все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие данные) по требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки компенсацию в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей. Если утечка данных произошла по вине пользователя, оператор освобождается от ответственности.

• Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик». Так, клиент сначала привлекается на безобидные брендированные сайты с опросами, где обещается вознаграждение, а получив письмо о выигрыше с вредоносной ссылкой, переводит деньги злоумышленнику. Об этом рассказали в компании Group-IB. Схема особенно опасна, поскольку каждый отдельный этап не вызывает подозрений и его сложно отследить службе безопасности банка. Атаки по такой схеме адресные, и для конкретного пользователя формируется одноразовая ссылка.