Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 В Минстрое сообщили о росте числа городов России с благоприятной для жизни средой. В 2018 году таких городов было 262, а в 2019-м — уже 299. Наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям, как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды.



👍 Сбербанк наконец-то подключился к Системе быстрых платежей ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы. Правда, пока функционал проходит тестирование на ограниченном количестве клиентов. Кроме того, на этой неделе СМИ сообщили, что в СБП может появиться функция денежных переводов по запросу получателя.



👍 Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых и средних городах. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская и Магаданская области.

👍 Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум и составил 4,4% против 4,5% месяцем ранее. Правда, как отмечают в Банке России, это произошло «в условиях снижения численности рабочей силы, вызванного в первую очередь долгосрочными демографическими тенденциями».



👍 Россия более устойчива к внешним шокам, связанным с падением цен на нефть, чем в 2014—2015 годах, когда нефть Brent резко подешевела с более чем 100 долларов до 36 долларов за баррель, говорится в обзоре Fitch. «Реформы, проведенные в России за последние пять лет, сделали позицию страны более устойчивой к снижению цен на нефть и шокам из-за коронавируса», — считают аналитики.