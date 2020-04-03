• Банк России в дополнение к ранее принятым мерам принял решение реализовать комплекс мер, направленных на поддержку кредитных организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики, а также некредитных финансовых организаций для обеспечения их бесперебойной работы и защиты интересов потребителей. В частности, регулятор для оказания дополнительной помощи субъектам МСП принял решение смягчить требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для их участия в новом механизме поддержки кредитования субъектов МСП. Тем временем бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам, чтобы помочь поддержать потребительский спрос, не допустить ликвидации предприятий и роста безработицы.



• Решение президента РФ Владимира Путина продлить действующий с 30 марта режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы до конца апреля ускорит падение российской экономики, полагают экономисты. Карантин отнимет от роста ВВП порядка 3 процентных пунктов, полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Спад экономики России по итогам 2020 года может составить в таком случае 2,5—3% год к году. Из-за продления режима выходных до 30 апреля российский ВВП во II квартале снизится на 6% в годовом выражении, оценили экономисты Альфа-Банка. В базовом сценарии аналитики предполагают, что бизнес вернется к работе только после майских праздников, что должно привести к снижению экономической активности примерно на 20% в апреле на фоне главным образом заморозки работы сектора услуг и предприятий МСБ.

• Россияне с марта стали чаще искать удаленную работу, число опубликованных вакансий с удаленным форматом работы также возросло на десятки процентов или даже в разы, сообщили представители крупнейших онлайн-сервисов по поиску работы. Аналогичную ситуацию наблюдают и с собеседованиями. Согласно исследованиям, 70% работодателей по стране уже проводят собеседования не очно, а онлайн. Эксперты ожидают, что рост будет продолжаться.

• На время кризиса и самоизоляции россиян из-за угрозы распространения коронавируса Банки.ру запускает рубрику «Хорошие новости». Ведь именно хороших новостей нам всем сейчас так не хватает! Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы будем отмечать хорошие новости значком 👍. Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.