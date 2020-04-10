• Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%. Это следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику». В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021-го. Аналитики Нордеа Банка также уверены, что российская экономика сильно страдает от текущего глобального шока на фоне пандемии коронавируса. В свою очередь, Банк России утвердил очередной пакет мер по защите интересов граждан и поддержке кредитования экономики.

• Учитывая подорожание многих видов продуктов питания и других товаров (рост за последний месяц может достигать 20%, а в отдельных случаях и превосходить его), на горизонте снова возникла угроза разгона инфляции. По итогам января в России наблюдался один из самых низких показателей инфляции в годовом исчислении — 2,4%, в феврале цены росли еще медленнее — на 2,3%. Однако вызванный пандемией экономический кризис резко изменил этот тренд: по итогам марта инфляция в месячном выражении составила 0,6%, в годовом — выросла до 2,5%.

• Банки могут поднять процентные ставки по вкладам на 1—2 процентных пункта для поддержания рублевой ликвидности. Об этом говорится в презентации консалтинговой компании McKinsey о влиянии пандемии на российскую экономику и отдельные отрасли. По словам старшего партнера McKinsey Семена Яковлева, в кризисные моменты банки пытаются сдержать отток вкладов. Кредитные организации за пределами первой десятки начинают удерживать клиентов повышенными ставками по депозитам.

• Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей. Главы пяти ассоциаций на финансовом рынке написали письмо на имя председателя Думы Вячеслава Володина с просьбой отложить принятие законопроекта, предполагающего запрет на взимание комиссии банками и иными платежными агентами при оплате услуг ЖКХ. Авторы письма указывают, что принятие закона в нынешнем виде приведет к сокращению сети приема платежей для населения.

• На главной странице Банки.ру запущен блок «#оставайтесьдома». Мы призываем читателей в условиях распространения коронавируса оставаться дома ради сохранения своего здоровья, а необходимые финансовые услуги «придут» к вам сами: в блоке специальных «антивирусных» предложений мы собрали самые актуальные продукты, доступные для оформления в дистанционном режиме.

