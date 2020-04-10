Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Банки не смогут навязывать клиентам дополнительные услуги. Соответствующие поправки к закону о потребительском кредите анонсировал премьер Михаил Мишустин. Предполагается, что в случае нарушения права заемщика на свободный выбор услуг банк будет обязан выплатить клиенту компенсацию.

👍 Хорошие новости на этой неделе есть и для вкладчиков. Средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физлиц в рублях увеличилась с минимального за всю историю наблюдений уровня в 5,15%, составив 5,38%. Эксперты полагают, что банки могут поднять ставки по вкладам на 1—2 процентных пункта.

👍 Банки.ру вошел в список ресурсов, доступ к которым стал бесплатным с 1 апреля до 1 июля 2020 года. Участниками эксперимента на добровольной основе стали операторы «Ростелеком», «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг». Всего в перечне, утвержденном Минкомсвязью, 391 ресурс.

👍 Правительство приняло решение до конца года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов на капремонт.

👍 В защите банков от киберугроз в 2019 году зафиксированы позитивные сдвиги, говорится в исследовании Group-IB. Количество банков, демонстрирующих высокую готовность к атакам, выросло, а доля банков, не имеющих плана реагирования, снизилась.

👍 При сохранении нынешних темпов роста производительности труда Россия ориентировочно к 2040 году могла бы перейти на трехчасовой рабочий день. Это будет возможно, если предприятия начнут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не проводить сокращения, считают сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

На время кризиса и самоизоляции россиян из-за угрозы распространения коронавируса Банки.ру запустил рубрику «Хорошие новости». Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍.