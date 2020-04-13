Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян. Об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса»: злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — рассказал он.

Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работают из дома, удаленно. Так, по словам Кузнецова, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих название популярного сервиса видеосвязи Zoom, при этом 25% из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Также мошенники в последние дни стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. «Стоит такая процедура 5 тысяч рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», — отмечает Кузнецов.

Также людям звонят и якобы от имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьезных проблемах по результатам анализов. И жертвы, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств. Однако после получения и оплаты своей покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что приобрели безвредные пищевые добавки.

При этом 2 апреля правоохранители задержали семерых участников преступной группировки, которая действует на территории Марий Эл и Чувашии, а также Московской и Ростовской областей и использует такую схему.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — заключил зампред правления Сбербанка.

Он также рассказал, что кибермошенники в основном эксплуатируют тему коронавируса в рассылках в соцсетях и мессенджерах. «С момента начала эпидемии было выявлено и заблокировано командами кибербезопасности Сбербанка и нашей дочерней компанией BI.ZONE 1 343 аккаунта мошенников и мошеннических групп в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter и других», — указал он.

Кроме того, по информации Сбербанка , которую РИА Новости опубликовало позже, «злоумышленники создают сайты-клоны поставщиков медицинских товаров и гигиенических средств, затем обзванивают компании и предлагают закупку масок, антисептиков, перчаток и других медицинских товаров по выгодным ценам и на привлекательных условиях». «Как нетрудно догадаться, после перечисления средств «поставщик» исчезает», — уточнил Кузнецов.

По его словам, первые подобные случаи мошенничества выявлены Сбербанком в середине марта. Объем мошенничества по новой схеме с медицинскими средствами защиты составляет уже 20% от всего мошенничества в марте, добавил Кузнецов.

«При этом даже очень крупные компании страдают от этого вида мошенничества. Так, нам удалось спасти 28 миллионов рублей крупной телекоммуникационной компании, которая пыталась осуществить платеж за средства медицинской защиты компании-клону», — отметил зампред правления Сбербанка.



Ранее стало известно, что Банк России начиная с 1 февраля выявил около 2,2 тыс. сайтов, которые использовали тему коронавируса в мошеннических целях.



Также сообщалось об использовании мошенниками других горячих тем этой весны для обмана граждан. Например, в ВТБ рассказывали о внедряемых мошенниками схемах обмана, связанных с кредитными каникулами. Компания Group-IB зафиксировала мошенническую рассылку о штрафах за нарушение самоизоляции. Кроме того, в России появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса.