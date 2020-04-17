• Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению правил в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и временному смягчению валютного контроля. В частности, регулятор рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам приостановить до 30 сентября 2020-го процедуры принудительного выселения должников. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что для России раздача «вертолетных денег» как инструмент денежно-кредитной политики совершенно неактуальна.



• Увеличение количества временно безработных граждан поддержит рост российского микрофинансового рынка в 2020 году. Такой прогноз приводится в тематическом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Там указано, что в 2019 году совокупный портфель микрозаймов МФО вырос на 30%, достигнув 212 млрд рублей. Объем выданных микрозаймов увеличился на 25% до 412 млрд рублей. Высокие темпы по основным показателям рынку удалось сохранить, даже несмотря на вступление в 2019 году очередных законодательных требований, призванных ограничить риски резкого роста сегмента «до зарплаты» (payday loans, PDL). Тем временем в Роструде рассказали, как оптимизировать расходы без сокращения персонала.

• ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Как сообщил представитель ВТБ, мошенники под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам с предложением помочь оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования. Сбербанк также фиксирует попытки подобного мошенничества в отношении клиентов. Впервые их обнаружили на этой неделе, сообщил его представитель.

• В условиях самоизоляции россиянам нужно меньше денег для счастья, чем в «докоронавирусные» времена, а для комфортного пребывания на карантине в среднем достаточно 80 тыс. рублей в месяц, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Для счастья среднестатистическому россиянину нужно 155 тыс. рублей в месяц, а для того чтобы переждать четыре недели самоизоляции с комфортом, — почти в два раза меньше: 80 тыс. Самые высокие денежные запросы у москвичей: 214 тыс. рублей для счастья и 100 тыс. рублей на четыре недели самоизоляции. Аналитики НАФИ, в свою очередь, узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей.