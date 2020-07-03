Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Доступность жилья в России немного выросла. В среднем по России для приобретения типовой квартиры по итогам I квартала нужно копить 4,6 года. Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо около трех лет, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру.



👍 Правительство РФ внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5%. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн.

👍 В малом и среднем бизнесе впервые с начала пандемии зафиксирован уровень активности выше прошлогоднего, свидетельствует информация аналитического ресурса Сбербанка по анализу и обработке больших данных SberIndex.ru. В десятке секторов экономики, заработавших в полную силу, лидирует страхование (плюс 31,1% в годовом выражении), а сразу три категории в топ-10 связаны с информационными технологиями.

👍 Оценки воспринимаемой инфляции в России постепенно улучшаются: показатели достигли минимальных значений за все время измерений. Доля респондентов, считающих, что сегодня месячная инфляция заметно выше, чем в начале года, снизилась до 39% (ранее она колебалась в пределах 42—46%).

👍Правительство расширило с 352 млрд до 468 млрд рублей лимит по программе льготного кредитования — под 2% годовых — компаний в наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса отраслях при условии сохранения рабочих мест. Это уже второе расширение программы.



Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

