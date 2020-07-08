«Лаборатория Касперского» за год обнаружила по всему миру более тысячи неактивных доменов, в том числе российских, которые используются злоумышленниками для перенаправления пользователей на нежелательные и вредоносные сайты, говорится в сообщении компании.

«В 89% случаев это ресурсы с рекламой, однако в 11% при входе на такой домен пользователь затем попадает на страницы, где ему предлагают установить вредоносный софт, в том числе троянец для macOS Shlayer , скачать зараженные документы MS Office или, например, PDF-документы со ссылками на мошеннические ресурсы», — отмечается в релизе.



Обычно пользователи, которые пытаются зайти на неработающие страницы, видят заглушку, поясняют эксперты, но в данном случае они автоматически перенаправляются на нежелательный или вредоносный ресурс, причем не всегда на один и тот же. Так, в совокупности с найденной тысячей страниц перенаправление шло на более 2 500 нежелательных сайтов.

В компании допускают, что злоумышленники получают оплату за каждый переход пользователя — как на легитимные рекламные страницы, так и на те, с помощью которых распространяются вредоносные программы. Одна из таких страниц получила 600 редиректов за 10 дней. В случае же с троянцем Shlayer оплата, по всей видимости, производилась за каждую установку на устройстве.

«Это сложная схема, поскольку сами по себе домены, которые используют злоумышленники, являются легитимными, и часть посетителей может зайти на них, набрав адрес по памяти, а также щелкнув по ссылке в окне «О программе» используемого приложения либо найдя их с помощью поисковых систем. Узнать, в каких случаях перенаправление будет идти на страницы, которые загружают вредоносное ПО, невозможно, и предотвратить опасные переходы самостоятельно, без помощи защитного решения, пользователь не может», — говорит эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Кондратьев.