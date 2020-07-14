• Банк России приказом от 14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного Банка Тувы (регистрационный номер 1309, Кызыл, банк «НБТ»). Как пояснил ЦБ, такое решение принято в связи с тем, что НБТ нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей. Кроме того, «НБТ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры».

• К Системе быстрых платежей (СБП) начали подключаться крупные авиаперевозчики и страховщики: по QR-коду уже можно купить билет на рейс S7 Airlines и полис «Капитал Life Страхование жизни». Чтобы купить билет через СБП, необходимо быть клиентом банка — участника платформы мгновенных переводов и иметь его мобильное приложение на телефоне. На сайте авиакомпании пассажир выбирает рейс и сканирует QR-код, если клиент выберет оплату через СБП, система сама переведет его в банковское приложение для подтверждения, отметил представитель Райффайзенбанка, который и подключил авиакомпанию к СБП.

• Экспорт золота из России во II квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центрального банка. Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 тонны золота на 3,55 млрд долларов, следует из статистики ФТС. За эти два месяца «Газпром» продал за рубеж топлива на 2,4 млрд долларов. По предварительной оценке ЦБ, в целом за II квартал экспорт трубопроводного газа принес России 3,5 млрд долларов выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных ЦБ.

• Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Параметры налога на добавленный доход (НДД), заработавшего с 2019 года, планируется существенно пересмотреть. Во-первых, будет увеличен коэффициент налога на добычу полезных ископаемых, включенного в платеж для пользователей НДД. Его уровень вырастет в полтора раза, такое повышение будет действовать до конца 2023 года. С 1 января 2024-го его понизят до 1. Такой механизм будет применяться к части первой и второй групп месторождений, подпадающих под НДД. Об этом говорится в законопроекте, который предусматривает корректировку режима НДД в Налоговом кодексе.

