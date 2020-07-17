Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Чистая прибыль банковского сектора РФ в июне выросла до 70 млрд рублей, что в 140 раз выше результата за май. Накопленным итогом чистая прибыль за первое полугодие с учетом хорошего результата в I квартале составила 630 млрд рублей, что немного выше 560 млрд рублей годом ранее.



👍 Средняя ставка по ипотеке в России в 2020 году может опуститься ниже 8% годовых, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По итогам первой половины года прошлогодний показатель по объему ипотечного кредитования уже перевыполнен на 5% в физическом выражении и на 14% — в денежном.

👍 Оперативные показатели подтверждают, что в июне и начале июля темпы восстановительного экономического роста ускорились, отмечают в Департаменте исследований и прогнозирования ЦБ. Основным фактором улучшения экономической динамики выступает внутренний спрос.

👍 Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий. Ведомство пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи. На втором месте по популярности оказались грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвертом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители.

👍 Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с «удаленкой», например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок к Трудовому кодексу РФ о дистанционном режиме работы. Согласно тексту законопроекта, компенсация не будет обязанностью работодателя, это скорее предмет торга.



Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

