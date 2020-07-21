🔹 Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2021—2023 годах, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023 года. Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей (включая 856,4 млрд рублей экономии за счет оптимизации бюджетных расходов и 365,3 млрд рублей за счет переноса расходов на 2020 год). В 2022 году уменьшение объема ассигнований бюджета оценивается в 1,892 трлн рублей, в 2023-м — в 1,364 трлн, следует из документа Минфина.

🔹 Негосударственные пенсионные фонды согласились с Пенсионным фондом России в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП). Это следует из ответов Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ). Ранее ПФР предложил Минтруду привязывать выплаты по накоплениям к прожиточному минимуму пенсионера. В этом году ПФР запросил мнение по этому вопросу пенсионных СРО, предложив, в частности, планку, с которой начинается установление пожизненной накопительной пенсии, в размере 10% от ПМП. Ассоциации согласились с таким подходом, но посчитали, что «для получения положительного эффекта от внедряемых изменений и сохранения долгосрочной финансовой устойчивости НПФ» необходимо снизить порог до 5—7% от ПМП.

🔹 Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства концепцию регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. Ведомство разработало ее совместно со Сбербанком и центром «Сколково». Предполагается, что органы федеральной власти и «Роскосмос» в трехмесячный срок представят свои предложения по реализации концепции в рамках федеральных проектов «Нормативное регулирование цифровой среды» и «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».

🔹 Средний чек по переводам внутри России в период самоизоляции вырос по сравнению со II кварталом 2019 года на 19—33% до 40—42 тыс. рублей. Средний чек на переводы из России за рубеж упал на 38% до 15,5 тыс. рублей. Об этом сообщили участники рынка. По данным платежной системы Contact (входит в группу QIWI), средний чек по переводам внутри России во II квартале 2020 года вырос на треть (33%) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 39,4 тыс. рублей. В пресс-службе системы «Золотая корона» подтвердили рост среднего чека на внутрироссийские переводы на 19% (до 42 тыс. рублей).

