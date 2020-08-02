Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

В банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене, появилась возможность приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка». Услугой могут воспользоваться все пассажиры: для того чтобы ее получить, необязательно быть клиентом ВТБ. Купить билеты в банкоматах можно двумя способами: за наличный и безналичный расчет.

Платежный сервис WebMoney запустил возможность для владельцев электронных кошельков пройти процедуру полной идентификации по видеосвязи. В ходе видеозвонка обязательно должны быть четко видны лицо и плечи клиента. Соединение осуществляется через защищенный видеоканал, что обеспечивает конфиденциальность разговора и безопасность передачи данных.

НОКССбанк присоединился к Системе быстрых платежей, используя комплекс решений Центра финансовых технологий. СБП позволяет переводить деньги в реальном времени, круглосуточно, без праздников и выходных, просто и удобно, достаточно знать лишь телефонный номер получателя платежа.

Клиенты ВТБ смогут обратиться к специалистам банка через мобильное приложение «ВТБ Онлайн» на Android и iOS. Связаться с контактным центром можно через функцию «Позвонить в банк». В ВТБ подчеркивают, что такой звонок клиент может совершить из любой точки мира бесплатно, без использования роуминга или минут связи: пользователю нужен только Интернет.

Банк «Открытие» предложил пользователям регистрацию в интернет-банке и мобильном приложении по номеру телефона. Теперь воспользоваться дистанционными каналами сможет любой клиент банка, вне зависимости от наличия у него банковской карты или реквизитов счетов.

Балтинвестбанк (входит в банковскую группу Абсолют Банка) предоставил своим клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей Банка России. Технологическим партнером проекта подключения стал ЦФТ.