Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Домашний». Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Сроки размещения — 181 и 367 дней. Процентные ставки составляют 4,35% и 4,5% годовых соответственно. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Расходные операции не допускаются.

Тинькофф Банк понизил ставки в рублях и долларах по «СмартВкладу». Вклад со стандартной ставкой предполагает доходность в рублях на уровне 3—4% (вместо 4—4,5%), в долларах — 0,1—0,5% годовых (ранее — 0,3—0,5%), а с повышенной ставкой — 3,5—4,5% в рублях (прежде — 4,5—5%) и 0,1—0,7% годовых в долларах (до этого — 0,5—0,7%).

Примсоцбанк предложил два новых вклада: «Привлекательный» и «Накопительный». Депозит «Привлекательный» открывается на 367 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — 100 тыс. рублей. Доходность вклада при его оформлении в отделении составит 5,2%, через интернет-банк — 5,3% годовых. «Накопительный» оформляется на 732 дня под 5% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

ОТП Банк ввел вклад «Растущий процент». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей. Срок депозита составляет 186 дней и разделен на шесть периодов начисления процентов: с первого по 31-й день — 3%, с 32-го по 62-й день — 3%, с 63-го по 93-й день — 4%, с 94-го по 124-й день — 4%, со 125-го по 155-й день — 4%, со 156-го по 186-й день — 6,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,08%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

