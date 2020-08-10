Банк России решил сохранить значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне, а также продлил ряд мер по поддержке экономики. Решения приняты в дополнение к мерам, о которых было объявлено 24 июля 2020 года, отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ в понедельник, 10 августа, объявил о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

В частности, устанавливается право банков сформировать резервы по кредитам нефинансовых организаций (за исключением МСП), реструктурированным в связи с пандемией в рамках регуляторных послаблений Банка России до 30 сентября 2020 года, в срок до 1 апреля 2021-го.

Право банков использовать для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II категориям качества, оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года, продлевается до 31 декабря 2020 года.

В релизе ЦБ содержится рекомендация кредитным организациям до 31 декабря 2020 года реструктурировать корпоративные кредиты путем изменения валюты с иностранной на рубли в случае обращения заемщика, с формированием резервов в срок до 1 апреля 2021 года.

Неприменение с 1 марта 2020 года надбавок к коэффициентам риска по предоставляемым в указанный период валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства, материалы и оборудование, применяемые в медицинских целях, а также по осуществленным в указанный период вложениям в номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих организаций продлевается до 31 декабря 2021 года.

Также утвержден ряд дополнительных мер по снижению регуляторной нагрузки для кредитных, страховых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК, организаций учетной инфраструктуры.



Полный список мер, в том числе по поддержке граждан, потребительского кредитования, малого и среднего бизнеса, приводится в сообщении ЦБ .