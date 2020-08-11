🔹 Пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, с 2021 года может быть увеличено. Поправки к законодательству разрабатывает Минтруд, предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по стране до 11—12 тыс. рублей в месяц. Министерство считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году, сообщили в ведомстве.

🔹 В России предложили снизить налог на имущество для многодетных семей. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития. Сейчас при расчете налога на имущество для всех граждан действует так называемый налоговый вычет: кадастровая стоимость недвижимости уменьшается на цену 20 кв. м от ее общей площади. В большинстве случаев такая цена сопоставима с рыночной стоимостью объекта, но иногда кадастровая стоимость оказывается выше. Тогда этот показатель можно оспорить.

🔹 Кабмин отказался продлевать безналоговый вывод дивидендов за рубеж, пишут СМИ со ссылкой на источники. Ранее Минфин, реагируя на поручение президента РФ Владимира Путина поднять ставки на вывод капитала за рубеж, подготовил поправки к НК, которые фактически исключали с 2021 года возможности для применения сквозного подхода. Ведомство предложило повысить ставку на перевод дивидендов за границу минимум до 13% вне зависимости от того, кому принадлежит право на эти деньги. Но, по мнению бизнеса, новые правила били по сложившимся холдинговым структурам.

🔹 Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило председателя правительства Михаила Мишустина организовать проверку авиакомпаний, которые выдают ваучеры на билеты, проданные после 1 мая, что противоречит постановлению правительства № 991. В организации считают, что подобная практика может вести к реализации мошеннических схем, при которых авиакомпании продают билеты на несуществующие рейсы и отказываются возвращать клиентам деньги. Выдавать ваучеры можно только за билеты, проданные до 1 мая. Но в ООП говорят, что по истечении этого срока ваучеры выдавали как минимум две авиакомпании: «Аэрофлот» и «Азимут».