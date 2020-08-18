🔹 Финансовые организации могут снизить или вовсе обнулить кешбэк с покупок в небольших торговых точках, следует из письма Ассоциации банков России в Минэкономразвития. Также банки могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Кредитным организациям придется переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт, говорится в письме.



🔹 Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Таковы прогнозы аналитиков. Мобильные операторы уже повышают цены на архивные тарифы и предлагают клиентам новые, с открытием некоторых международных направлений доходы от роуминга начали увеличиваться, но к концу года они могут восстановиться лишь на 15—30% от уровня 2019-го. Эти потери компании захотят компенсировать, отмечают эксперты.

🔹 Работу операторов онлайн-торговли проверят на предмет добросовестных практик. Соответствующие консультации пройдут в том числе с Ассоциацией компаний интернет-торговли, следует из протокола заседания комиссии. Сегмент онлайн-продаж продуктов в России сегодня растет на фоне ограничений в связи с пандемией. Текущие условия договоров оферты на интернет-площадках часто не подпадают под нормы саморегулирования, что мешает формированию общих правил игры. Так, операторы онлайн-площадок могут менять условия в одностороннем порядке. В сочетании с частой и непрогнозируемой сменой тарифов поставщики не могут планировать экономику контракта, товарооборот и прибыль.

🔹 Почти половина россиян планируют свои расходы на детей. Две трети уже взяли или готовы взять кредит на образование. Только 4% принципиально не открывают детям банковский счет, полагая, что это может сделать сам ребенок, когда станет взрослым. Таковы результаты опроса родителей с детьми в возрасте до 18 лет, проведенного банком «Открытие». Так, 44% респондентов имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы — в Московском регионе (52%), наименьший — в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах.

