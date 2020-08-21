Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Кредиты наличными в июле стали «рекордно дешевыми», обратили внимание в Объединенном кредитном бюро. По предварительным данным ОКБ, банки за месяц выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 409 млрд рублей. Полная стоимость кредита при этом оказалась рекордно низкой и составила 16,1% годовых.

👍 Выдачи ипотечных кредитов в июле установили несколько рекордов. Количество и объем кредитов стали максимальными для летних месяцев, средний срок ипотечных кредитов достиг максимальных значений, а полная стоимость кредита — минимальных, сообщило Объединенное кредитное бюро.



👍 Московская биржа планирует запустить депозитный маркетплейс в тестовом режиме в сентябре. «Уверен, что число финансовых организаций на платформе будет увеличиваться, а мы будем расширять линейку финансовых продуктов, представленных на ней», — отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.



👍 Динамика расходов россиян в период с 10 по 16 августа вернулась в «зеленую зону», свидетельствуют данные нового исследования аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru. Прирост трат на товары и услуги составил 0,7% по сравнению с 2019 годом.



👍 Программа, в рамках которой граждане, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства, будет действовать до конца декабря, сообщил Кабмин. Планируется, что за это время обучение пройдут около 110 тыс. человек.

👍 Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

👍 Школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, или их законные представители с 1 сентября смогут подать на портале госуслуг заявление на получение гранта в размере 125 тыс. рублей.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

