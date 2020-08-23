✅ Российские банки в июле увеличили прибыль до 131 млрд рублей. Это выше среднемесячной прибыли в прошлом году (около 110 млрд рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти в два раза лучше результата июня.

✅ Банк России аннулировал лицензию банка «Славянский Кредит» в связи с решением о добровольной ликвидации. Согласно представленным в ЦБ отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. «Славянский Кредит» является участником системы страхования вкладов. АСВ начнет выплаты его вкладчикам не позднее 4 сентября.

✅ «Эксперт РА» представило рейтинг устойчивости региональных банковских систем. Наиболее прочные позиции у банков из Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей, наименее устойчивые — у кредитных организаций Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края.

✅ Стоимость розничных кредитов для новых клиентов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, свидетельствуют данные аналитической компании FrankRG. Организации выдают займы под 9,3%, а вклады привлекают под 3,9%. Каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка, показало исследование компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman). Между тем в Объединенном кредитном бюро обратили внимание, что кредиты наличными в июле стали «рекордно дешевыми».

✅На уходящую неделю пришлась годовщина дефолта 1998 года, который был объявлен 17 августа. Текущее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательства, считают эксперты Высшей школы экономики. Повторение дефолта августа 1998 года они называют маловероятным, а прогнозы подобного развития событий — чрезмерно мрачными.

✅ Между тем рубль продолжает слабеть. В пятницу курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей, курс евро — 88 рублей. В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей 6 мая, курс евро поднимался выше 88 рублей 30 марта.

✅Сбербанк упраздняет должность сервисного менеджера в своих отделениях. Такие сотрудники работали в крупнейших отделениях банка и выполняли функции помощника руководителя офиса по решению проблем клиентов. В банке пояснили, что в связи с решением основных технологических проблем нагрузка на сервисных менеджеров снизилась.

✅ Также Сбербанк в четвертый раз подряд стал самым дорогим брендом России по версии рейтингового агентства Brand Finance. Стоимость бренда Сбербанка составила 840,2 млрд рублей. Общая стоимость 50 ведущих российских брендов из рейтинга Brand Finance составляет 4,65 трлн рублей, но может упасть на 750 млрд рублей из-за пандемии.

✅ В ночь на 21 августа стартовала государственная программа по выплате кешбэка за поездки по России. На сайте мирпутешествий.рф появились списки гостиниц и туроператоров, которые участвуют в акции. На то, чтобы выбрать и оплатить отель или тур, у россиян есть неделя.

