🔹 Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России, которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии. Об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017—2019 годах. Пенсионный фонд мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. Другой проблемой стало то, что один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким людям.

🔹 Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, его стоимость составила 4,8 тыс. рублей. Таковы данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Стоимость школьной формы выросла на 32% и составила в среднем 2 тыс. рублей. Перед началом учебного года количество ее покупок увеличилось на 27%. Рюкзаки в целом подорожали на 4%, в среднем до 2 тыс. рублей, количество их покупок сократилось на 2%.

🔹 В первые несколько месяцев пандемии сохранили или даже повысили свою производительность около 75% работников из разных стран. Об этом говорится в опросе компании Boston Consulting Group (BCG) среди 12 тыс. сотрудников из организаций по всему миру. Так, переведено на удаленную работу около 40% персонала. О сохранении или повышении эффективности сообщили три четверти сотрудников, для коллективных задач этот показатель составил 51%, сообщили эксперты.

🔹 Доля рубля в торговле России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшилась в пользу других национальных валют, следует из доклада «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году» Евразийского банка развития (ЕАБР). В торговых расчетах в ЕАЭС доля рубля снизилась как по экспорту России (с 73,6% в 2018-м до 72,9% в 2019 году), так и по импорту (с 83,9% до 81%). Доля доллара уменьшилась по экспорту России в ЕАЭС (с 17,4% до 17,2%), но выросла по импорту (с 13,1% до 15,1%). Поступления в евро за экспорт остались на уровне 7,8%, доля перечислений в евро за импорт увеличилась с 2,7% до 2,9%.

