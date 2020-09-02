🔹 Розничное кредитование, показавшее агрессивные темпы роста в 2018—2019 годах, могло стать зоной особого риска в период кризиса 2020-го ввиду особенностей мер, принятых для борьбы с COVID-19. Ограничительные меры привели к росту безработицы и снижению доходов населения. Однако своевременная поддержка со стороны правительства и Банка России позволила сгладить неблагоприятное влияние последствий пандемии на розничный банковский сектор, говорится в исследовании АКРА.

🔹 Россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей за первое полугодие 2020 года. Таковы подсчеты аналитиков FinExpertiza. Это максимум с 2006 года: последние 13 лет траты с января по июль только росли. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1,93 тыс. рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019 года до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020-го. С поправкой на инфляцию они уменьшились на 10%.

🔹 Россияне стали активнее менять операторов, сохраняя при этом свои номера, из-за тарифной политики сотовых компаний. Это следует из данных подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи. Так, в прошлом месяце была перенесена треть номеров (327,4 тыс.) от общего количества поданных заявок (около 1 млн). В августе количество перенесенных номеров оказалось максимальным с начала года. Если в каждый из месяцев первого полугодия число переходов не достигало 300 тыс., то в июле впервые превысило эту отметку, а в августе оказалось больше на 10%, чем в январе, и на 13%, чем в феврале.

🔹 Банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам из-за пандемии и кризиса: к 1 августа доля реструктуризаций по ним выросла до 12%, говорится в обзоре АКРА. Результаты опроса показали, что на 1 апреля антилидерами по доле реструктуризаций в основном были потребительские ссуды (53%) и ипотечные кредиты (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями. К августу доля реструктуризаций по потребительским кредитам выросла до 62%, доля ипотеки снизилась до 23%.

