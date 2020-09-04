Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 С рынка уберут мошеннические сайты, которые предлагают фальшивые выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или продают реальные, но втридорога. Правительственные поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», принятые в первом чтении в июле, позволят выдавать справки из ЕГРН только Росреестру.

👍 Держатели бесконтактных карт «Мир» в период с 1 сентября по 31 декабря 2020-го при оплате проезда в столичном метрополитене и на Московском центральном кольце будут экономить 10 рублей на каждой поездке по сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем на турникетах.

👍 Процедура истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав будет упрощена. Законопроект устанавливает сроки, в течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации морального вреда в связи с нарушением трудовых прав.

👍 Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Кабмин также выделил 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности.

👍 Средние ставки по ипотеке на новостройки снизились за время пандемии почти на 2 процентных пункта, подсчитали в аналитическом центре «ДОМ.РФ». Так, если в марте кредиты выдавались под 7,8%, то сейчас ставка в целом по сегменту составляет 5,9%.

👍 Минэкономразвития внесло в правительство проекты актов, которыми предлагается закрепить за гражданами право резервировать государственные номера для регистрации автомобилей и мотоциклов. Помимо «красивых» номеров владелец транспортного средства при прохождении госрегистрации сможет просто выбрать любой из доступных свободных номеров.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍