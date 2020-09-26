Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

👍 РСА запустил новый сервис для борьбы с мошенничеством при продаже полисов ОСАГО. Он позволяет проверить, какие именно данные были указаны страхователем в заявлении на страхование и повлияли на расчет страховой премии при заключении договора ОСАГО.

👍 Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет и семьям с детьми от трех до семи лет. Он признал, что из-за пандемии регионы по объективным причинам не смогли в полном объеме выполнить намеченные планы.

👍 Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы упростить родителям распоряжение материнским капиталом с целью обучения детей. Направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года.

👍 Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года. Об этом рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. Так, на 1 июля долговая нагрузка населения составила 10,7%, тогда как на 1 апреля — 10,9%. Данилова связывает сокращение долговой нагрузки населения в апреле — июне с двумя факторами: замедлением выдачи кредитов и снижением ключевой ставки ЦБ.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

