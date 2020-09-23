🔹 Президент России Владимир Путин отметил важность помощи гражданам с низкими доходами в улучшении жизни их семей. По его словам, уровень безработицы в РФ превышает 6%. Глава государства также заявил, что зарплаты ниже МРОТ недопустимы и противоречат Конституции РФ. Кроме того, президент сообщил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году. Владимир Путин также поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет и семьям с детьми от трех до семи лет.



🔹 Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, предположил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России. Сухов отметил, что расширение клиентской базы — одна из его ключевых задач и некорректно говорить, что она будет решаться за счет одного направления.

🔹 Правительство сэкономит почти 200 млрд рублей за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы. Решение отложить реформу на два года принято ради обеспечения сбалансированности федерального бюджета. Перенос сроков реализации мер по совершенствованию системы оплаты труда госслужащих связан с необходимостью финансирования первоочередных мероприятий, заявили в Минфине.

🔹 После пандемии расходы россиян на услуги связи и цифровые сервисы могут вырасти на 31%, в абсолютном выражении прирост составит около 7 евро (624 рубля) с абонента в месяц. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Kearney. Так, согласно индексу подключенности потребителей, который учитывает локальный уровень цен, потребительские доходы, затраты на цифровые услуги, а также затраты на подключенные устройства, Россия занимает 17-е место по его величине. Это говорит о потенциале для роста.