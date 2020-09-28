🔹 На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство в 2021 году выделит 12 млрд рублей, следует из общенационального плана восстановления экономики. Сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа, предусматривающей лишь 5 млрд рублей на указанные цели. Также в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020-го: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей.

🔹 Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов. Поправки запретят банкам обусловливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба в двукратном размере.

🔹 Вторая волна коронавируса может привести к необходимости применения новых мер поддержки экономики РФ. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT. По его мнению, будут необходимы дополнительные меры, направленные на снижение бедности и помощь населению. У правительства есть на это средства, добавил глава Счетной палаты. Кудрин также дал прогноз по сокращению ВВП России.

🔹 Оптимизируя средства в семейном бюджете, почаще вспоминайте, что по некоторым тратам вы можете получить неплохой налоговый вычет. Например, если вы купили квартиру. Как это сделать? Записывайте.