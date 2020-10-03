Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Молодые люди в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет в размере 12,1 тыс. рублей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минфином соответствующий законопроект.

👍 Рестораны и кафе не смогут включать в счет чаевые и другие платежи, не касающиеся стоимости самих блюд, следует из новых правил оказания услуг общественного питания. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Новые правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания, будут действовать с 1 января 2021-го.

👍 Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

👍 Микрофинансовые и микрокредитные компании смогут до 1 октября 2021 года продолжать проводить оценку платежеспособности заемщика в упрощенном порядке при выдаче займов на сумму менее 50 тыс. рублей или на покупку автомобиля под его залог. Такое решение принял Банк России.

👍 Минпросвещения запустило проект по обучению потерявших работу россиян новым профессиям. Каждый регион определил приоритетные профессии, исходя из ситуации на местном рынке труда. Самое большое количество направлений для переподготовки (до 90) открыто в Москве, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Самарской областях, Татарстане и Башкирии. Выбор огромный: от «организации экскурсионных услуг» в Карачаево-Черкесии до «3D-моделирования для компьютерных игр» в Якутии и «аддитивного производства» в Татарстане.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

