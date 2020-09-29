🔹 Шансы на укрепление у российской денежной единицы появятся только после Нового года с улучшением ситуации на рынках, говорят опрошенные эксперты. Почва для значительного укрепления появится вместе с началом массового использования вакцины против COVID-19. Из-за высокой неопределенности на рынках до конца года возможен широкий диапазон значений — от 73—75 до 80—85 рублей за доллар, рассказал главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Рубль дешевеет на фоне снижения аппетита к риску в глобальном масштабе, отметил директор по инвестициям компании «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин. В краткосрочной перспективе мы увидим 76,5—79,5 рубля за доллар, полагает он.

🔹 Минэкономразвития предложило способ снизить безработицу, которая в августе 2020 года достигла, по данным Росстата, рекордных 4,8 млн человек (6,4% от рабочей силы). Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство». Нетрудоустроенных граждан переквалифицируют в предпринимателей и научат вести свое дело. Они получат от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой Бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение. Обучение будет бесплатным.

🔹 Арендное жилье в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости. До конца года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3—4%), а к лету 2021 года — еще на 4—5%. Рынок арендной недвижимости в этом году пережил кризис, что привело к падению цен на жилье при долгосрочном съеме. В августе 2020-го по сравнению с тем же месяцем годом ранее в Казани, Краснодаре, Новосибирске и Петербурге снижение составило около 9%, 7%, 6% и 4% соответственно.

🔹 Почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах, сообщил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов в интервью газете «Известия». Один кол-центр из 50 «сотрудников» совершает около 20 тыс. звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку, 70% отказываются от разговора, а с остальными 30% мошенники начинают работу, рассказал Кузнецов. По его словам, доход мошенников может достигать более 75 млн рублей в месяц. Кузнецов также добавил, что в телефонном мошенничестве появились интересные сценарии.

