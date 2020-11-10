🔹 Рубль продемонстрировал ослабление к доллару, евро и корзине валют по итогам четвертого месяца подряд. В октябре было зафиксировано сопоставимое с сентябрьским ослабление к доллару и евро по номинальным курсам и чуть менее существенное — по реальным, свидетельствуют данные сводки Банка России.

🔹 Президент России Владимир Путин назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров. Так, ранее возглавлявший Минэнерго РФ Александр Новак стал вице-премьером, в министерстве его сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды, руководителем Минвостокразвития вместо него стал Алексей Чекунков.

🔹 СРО «МиР» выступила с инициативой создать на базе Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР) «финансового уполномоченного» для участников микрофинансового рынка в формате единого окна для первичных обращений клиентов. Клиенты смогут оперативно решать возникающие вопросы непосредственно с компанией-кредитором, без обращения в ЦБ. Платформа может стать конкурентом государственной службе финансовых уполномоченных.

🔹 Настроения негосударственного бизнеса в России осенью резко ухудшились, достигнув минимума с 2009 года, следует из результатов октябрьского опроса консалтинговой компанией IHS Markit российских производителей товаров и поставщиков услуг. Устойчивое воздействие пандемии на спрос и деловую активность повлияло на ожидания компаний в отношении объемов производства, занятости и инвестиций в предстоящий год. Настроения российского частного сектора на фоне сохраняющейся экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом.