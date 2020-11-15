Рубль продемонстрировал ослабление к доллару, евро и корзине валют по итогам четвертого месяца подряд. В октябре было зафиксировано сопоставимое с сентябрьским ослабление к доллару и евро по номинальным курсам и чуть менее существенное — по реальным, свидетельствуют данные сводки Банка России.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады ноября составила около 4,42% годовых, как и по итогам третьей декады октября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

У Международного Коммерческого Банка отозвана лицензия. Как пояснили в ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем к ней неоднократно в течение последних 12 месяцев применялись меры регулятора, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. АСВ начнет расчеты с вкладчиками банка не позднее 27 ноября.

Десятки клиентов Хоум Кредит Банка пожаловались на оформленные мошенниками кредиты
Десятки клиентов Хоум Кредит Банка пожаловались на оформленные мошенниками кредиты

Пострадавшие утверждают, что банк не защитил их в должной мере, не отмониторил и не заблокировал мошеннические операции.

✅ Мошенники усложнили схему обмана клиентов с помощью методов социальной инженерии. Обман начинается со звонка подставного младшего менеджера банка, который сообщает о возможности несанкционированного перевода денег, рассказали эксперты «Инфосистем Джет». В ЦБ знают об этом способе обмана клиентов. Как заявили в регуляторе, с ее помощью совершалось порядка 86% всех несанкционированных операций в системах дистанционного банковского обслуживания физлиц в первой половине 2020-го.

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