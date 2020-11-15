✅ Рубль продемонстрировал ослабление к доллару, евро и корзине валют по итогам четвертого месяца подряд. В октябре было зафиксировано сопоставимое с сентябрьским ослабление к доллару и евро по номинальным курсам и чуть менее существенное — по реальным, свидетельствуют данные сводки Банка России.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады ноября составила около 4,42% годовых, как и по итогам третьей декады октября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

✅ У Международного Коммерческого Банка отозвана лицензия. Как пояснили в ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем к ней неоднократно в течение последних 12 месяцев применялись меры регулятора, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. АСВ начнет расчеты с вкладчиками банка не позднее 27 ноября.

Десятки клиентов Хоум Кредит Банка пожаловались на оформленные мошенниками кредиты Пострадавшие утверждают, что банк не защитил их в должной мере, не отмониторил и не заблокировал мошеннические операции.

✅ Мошенники усложнили схему обмана клиентов с помощью методов социальной инженерии. Обман начинается со звонка подставного младшего менеджера банка, который сообщает о возможности несанкционированного перевода денег, рассказали эксперты «Инфосистем Джет». В ЦБ знают об этом способе обмана клиентов. Как заявили в регуляторе, с ее помощью совершалось порядка 86% всех несанкционированных операций в системах дистанционного банковского обслуживания физлиц в первой половине 2020-го.



✅ Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» продолжают искать инвестиционные идеи. Финансовый блогер, основатель онлайн-школы по личным финансам Numberoneschool Наталья Смирнова рассказывает им, как понять, когда, в какие бумаги и на какой срок лучше вкладывать свои деньги, а также учит осторожности и подает идею для следующего эпизода подкаста.



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