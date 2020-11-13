Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады ноября составила около 4,42% годовых, как и по итогам третьей декады октября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

До этого ставка росла две декады подряд. Она глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) уровня — около 4,33% годовых, после чего немного повысилась.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В этом году ЦБ уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. — в феврале, на 0,5 п. п. — в апреле, сразу на 1 п. п. — в июне и еще на 0,25 п. п. — в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности — на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 23 октября, как и до этого в сентябре, она была сохранена на указанном уровне, хотя регулятор видит некоторое пространство для снижения ключевой ставки. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят СберБанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на ноябрь).