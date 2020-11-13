🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады ноября составила около 4,42% годовых, как и по итогам третьей декады октября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

🔹 У Международного Коммерческого Банка отозвана лицензия. Как пояснили в ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем к ней неоднократно в течение последних 12 месяцев применялись меры регулятора, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. АСВ начнет расчеты с вкладчиками банка не позднее 27 ноября.

🔹 В Банки.ру поступило коллективное обращение клиентов Хоум Кредит Банка, пострадавших от действий мошенников. С марта 2020 года порядка 40 человек потеряли собственные и кредитные средства в общей сложности более чем на 18 млн рублей. В большинстве случаев мошенники действовали по одной и той же схеме. Банки.ру разобрались в ситуации.

🔹 Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» продолжают искать инвестиционные идеи. Финансовый блогер, основатель онлайн-школы по личным финансам Numberoneschool Наталья Смирнова рассказывает им, как понять, когда, в какие бумаги и на какой срок лучше вкладывать свои деньги, а также учит осторожности и подает идею для следующего эпизода подкаста.

