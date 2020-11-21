



Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 В год пандемии люди чувствуют себя несколько хуже, чем обычно, но большинство россиян, несмотря на испытания, по-прежнему склонны называть себя счастливыми, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как и полгода назад, 81% россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми. Полную уверенность в этом выражают 31%, указывает ВЦИОМ (полгода назад таких было 34%).

👍 Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

👍 Средняя доходность срочных депозитов может вырасти до конца года даже при неизменной ключевой ставке, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Частично рост средних ставок на рынке объясняется тем, что банки начинают традиционно вводить сезонные вклады, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. Уже сейчас «зимние» депозиты предлагают ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Экспобанк, «Зенит», Примсоцбанк, Земский Банк. Пока их немного, поскольку в этом году было гораздо больше «осенних» сезонных предложений.

👍 Текущее ухудшение эпидемиологической ситуации оказывает гораздо менее негативное влияние на динамику экономической активности в России, чем ограничительные меры весной этого года. На это указывает Центробанк, основываясь на данных мониторинга отраслевых финансовых потоков. Как поясняется, такой тенденции во многом способствует точечный характер ограничений, вводимых из-за роста заболеваемости.

👍 Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя, с 2022 года такая практика будет применяться по всей стране, заявил глава Кабмина Михаил Мишустин. Он уточнил, что в некоторых регионах такая система уже работает в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала.



👍 Столичная транспортная карта «Тройка» на днях стала персонализированной. Теперь приложение «Метро Москвы» позволяет настраивать автоплатеж карты, записывать билеты на «Тройку» онлайн, а также следить за всеми акциями.