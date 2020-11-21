



🔸 У работающих россиян есть легальная возможность платить меньше налогов или вернуть часть уже уплаченных. О том, как это сделать, читайте в рубрике FinTok.

🔸 Как выбрать акции, которые могут принести прибыль? И стоит ли вообще выбирать? Разбираемся вместе с финансовым блогером Натальей Смирновой в новом выпуске инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам».

🔸 От каких параметров зависит ставка по новому кредиту, на сколько она должна быть меньше старой, чтобы игра стоила свеч, и когда выгодно менять созаемщиков? Разбираем лайфхаки выгодного рефинансирования в рубрике #пофиншую.

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🔸 Кобрендинговые продукты Альфа-Банка и «Билайна» обещают своим держателям всевозможные плюсы. О том, насколько рекламные обещания соответствуют реальности, узнаем в «Разборе Банки.ру».