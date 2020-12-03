🔹 Банки в IV квартале не будут устраивать «антиотмывочные» проверки компаниям с низкой налоговой нагрузкой из отраслей, пострадавших от пандемии. Рекомендации по уменьшению уровня подозрительных налоговых отчислений с 0,9% до 0,5% содержатся в письме ЦБ в кредитные организации. Меры ослабляют в связи с переносом срока отчислений в бюджет на начало 2021 года. Сроки уплаты налогов продлили для 1,75 млн субъектов МСП, сообщили в Минэкономразвития.

🔹 Банк России подключился к ресурсу Confirmation, который предоставляет данные по международным межбанковским расчетам, регулятор собирается проверять получаемую от банков информацию о средствах на счетах в иностранных кредитных организациях. Об этом ЦБ сообщил участникам банковского рынка. Схема работы предполагает авторизацию запроса, направляемого ЦБ, российским банком (согласие на подтверждение данных), чтобы затем отправить его в адрес подтверждающего банка-нерезидента.

🔹 Цены на квартиры в новостройках в 2021 году могут вырасти на 10—12%, в Москве — до 20%, говорят участники рынка недвижимости. В текущем году средняя стоимость первичного жилья увеличилась примерно на 18%. На спрос повлияло сразу несколько факторов: льготная ипотека на первичное жилье под 6,5%, снижение ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение депозитных ставок и девальвация рубля. Средняя цена 1 кв. м в новостройках в крупных городах в ноябре 2020-го выросла на 17,1% по сравнению с январем и на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

🔹 Почти половина (45%) российских работодателей не будет проводить индексацию заработных плат по итогам года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компаний Kelly Services и «Авито». При этом 18% работодателей готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам: на 4% вырастет оплата труда в 8% компаний, на 5—6% — в 5% компаний. Индексация более 7% затронет 5% работодателей. Еще 23% респондентов не знают о планах компании в отношении индексации зарплат.

