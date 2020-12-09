🔹 Банки начали рассылать гражданам СМС с рекламой своих продуктов, когда они стоят у банкоматов — в ряде кредитных организаций внедрили новые CRM-технологии с использованием АТМ. Так, в режиме реального времени система информирует сотрудников о том, что у банкомата рядом с офисом находится клиент, присылает данные человека и параметры предодобренного предложения. Клиенту приходит СМС-уведомление о возможности обратиться за консультацией. Также банк делает предложения гражданам в контексте совершенных ими операций или покупок.

🔹 У Банка России в настоящий момент осталось совсем небольшое пространство для снижения ключевой ставки, но в случае существенного изменения условий показатель может быть уменьшен и до уровня ниже 4%. Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, снижение ключевой ставки до такого низкого уровня — «не базовый сценарий».

🔹 В Госдуме предложили создать единую информационную систему для оптимизации выдачи страховых полисов. Согласно пояснительной записке, главная цель законопроекта — повысить конкуренцию на страховом рынке. Одним из ее условий является информационная прозрачность и обеспечение ценовой доступности страхования. Так, страхователям должно быть абсолютно понятно, почему одним приходится платить одну сумму за определенную услугу, например полис ОСАГО, а у других водителей она может отличаться в ту или другую сторону.

🔹 Специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, анализу и обработке данных являются самыми востребованными на сегодняшний день в России, следует из доклада «Будущее рабочих мест», подготовленного Всемирным экономическим форумом совместно с образовательной платформой Coursera.

