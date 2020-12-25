🔹 Российское правительство и ЦБ, вероятно, сохранят курс на поддержание низких процентных ставок в 2021 году, однако эффективность такой политики для экономики останется неоднозначной. К такому выводу пришли аналитики Банки.ру, рассмотревшие этот вопрос в материале «Кризис-2020: борьба с пандемией ключевой ставкой».

🔹 Комплексная государственная политика РФ в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована, ей не хватает доказательной базы и адресности. СП оценила влияние на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности шести мер государственной политики, для которых возможна разработка дизайна оценки вклада и имеются в наличии необходимые данные.

🔹 Ретейлер «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней Банка, пишут СМИ. Проект Оней Банка будет свернут до конца года, это совместное решение акционеров. Сотрудничество в сфере предоставления финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжится на платформе Кредит Европа Банка. Тем временем Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Платежный Стандарт», а также присвоил статус центрального контрагента и выдал лицензию на осуществление банковских операций АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «РДК».

🔹 В последнем выпуске первого сезона инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» о своем опыте инвестирования рассказывают коллеги ведущих по Банки.ру. Андрей Никольский, Наташа Смирнова, Катя Савельева, Женя Огурцова и Зоя Васютченко подводят итоги года и делятся своими инвестиционными секретами.