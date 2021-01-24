✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января не изменилась по сравнению с первой декадой, оставшись на уровне около 4,49% годовых. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

✅ Банки сохранили собственные программы кредитных каникул даже после того, как обязывающий предоставлять отсрочку закон прекратил свое действие. Тем не менее спрос на реструктуризацию со стороны физлиц во время второй волны пандемии коронавируса упал в несколько раз по сравнению с весной. Количество заявок на отсрочку и реструктуризацию вернулось к «доковидным» значениям, отмечают опрошенные Банки.ру кредитные организации.

✅ Следственный комитет России (СКР) предлагает усилить уголовную ответственность для физлиц за уклонение от уплаты налогов, сообщила зампредседателя СК России Елена Леоненко. Ведомство также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе положения о сохранении ареста на имущество. Предложенное СК ужесточение норм уголовного закона на практике в основном коснется крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но не уплативших более 45 млн рублей налогов за три года.

✅ В этом году россиян ждет рост расходов на услуги связи — они могут подорожать примерно на 15%, говорят аналитики агентства Content Review. Как они считают, меньше всего пострадают базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет на тарифах нижней ценовой категории. А в сегменте тарифов средней и высокой категории (500—900 рублей) подорожание будет более ощутимым.

ЦБ намерен развивать институт информаторов Регулятор надеется на получение жалоб от сотрудников финорганизаций на нарушение прав клиентов.

✅ Правительство одобрило ключевые показатели эффективности (KPI) для ряда институтов развития, пишут СМИ, ссылаясь на источники. В их числе «ДОМ.РФ», Россельхозбанк, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, «Сколково» и Государственная транспортная лизинговая компания. Согласно распоряжению правительства, все KPI должны быть разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития.

✅ На продвижение карты рассрочек «Халва», которая в Совкомбанке стала «локомотивом розничного бизнеса», группа за все время потратила более 10 млрд рублей, следует из меморандума банка к выпуску облигаций. Как пояснил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, это нетто-финансовый результат первых нескольких лет, когда доходы от карты были ниже затрат на привлечение и продвижение, полные расходы на эти статьи были еще выше.

✅ В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, в частности газомоторного, по всей стране. Эту меру прорабатывает Минэкономразвития, она будет внесена на рассмотрение в комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики, рассказал представитель ведомства. Такая мера — вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу.



✅ Один из главных пунктов в инвестировании — доверие брокеру. В нем должно быть все прекрасно: и тариф, и комиссии, и удобство в работе. Любые негативные моменты — это повод задуматься и, возможно, сменить брокера. Подходящий брокер — половина успеха в торговле ценными бумагами. А как сменить его, если у вас уже есть и портфель, и индивидуальный инвестиционный счет, — читайте и сохраняйте.

