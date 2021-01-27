🔹 Преодоление бедности в РФ является самым главным направлением работы, в этой сфере страна продвинулась вперед за последние десятилетия, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также считает деструктивным и неустойчивым построение экономики, ориентированной на «золотой миллиард». Кроме того, Путин указал на риски разрыва между реальной и виртуальной экономикой.



🔹 Зафиксированный в конце прошлого года всплеск спроса россиян на валютные операции носит скорее позитивный характер, полагают аналитики. Согласно данным ЦБ, только за последние два месяца объем конвертации составил 4,7 млрд долларов — больше, чем в другие месяцы 2020 года, а также в ноябре — декабре предкризисного 2019-го.

🔹 Во время новогодних каникул граждане активно брали займы, ситуацией воспользовались псевдоброкеры, обещая помощь в получении средств. Мошенники оформляли подписку по списанию средств с карты, для этого псевдоброкерам необходим банк-эквайер. Об активизации псевдоброкеров, вместо обещанных займов оформивших регулярные списания по картам, свидетельствуют жалобы на форумах.

🔹 Начата работа по развитию международного инвестиционного блока внутри финансовой группы СКБ-Банка. Частным лицам будут предоставляться услуги доверительного управления, брокерское обслуживание, структурированные инвестиционные продукты, управление активами, аналитика и консультирование. Корпоративные клиенты получат услуги корпоративно-инвестиционного банкинга: кредитование юридических лиц, структурное финансирование, организация и выпуск облигаций, поддержка сделок слияния-поглощения.