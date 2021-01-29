🔹 Микрофинансисты вернулись к старой схеме подмены одних видов займов другими для увеличения полной стоимости кредита/займа (ПСК). Она изменилась незначительно, но позволяет получать еще больше процентов за счет представления POS-займа займом с иным обеспечением.

🔹 Количество судебных дел, связанных с хищением персональной информации, за последний год выросло в два раза, говорится в исследовании сервиса DLBI. Средний срок следствия составляет около года, в редких случаях — шесть — девять месяцев, поэтому нужно понимать, что значительная часть указанных хищений была совершена в 2019 году. Чаще других под следствие попадали сотрудники операторов сотовой связи: их доля выросла с 44% от общего числа таких инцидентов в 2019 году до 67% в 2020-м.

🔹 Число претендентов на оптовые закупки сахара могут сократить, в правительстве обсуждают создание реестра розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции, пишут СМИ. Первоначально идею выдвинула ФАС, затем ее поддержали в Минпромторге. Ведомства хотят знать, что за компании покупают сахар и что они делают с товаром: продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока цены не станут выше.

🔹 Каждый третий работодатель считает, что сотрудники компании должны быть трудоголиками, при этом приметы трудоголизма находят у себя две трети россиян, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Трудоголиками считают себя 68% экономически активных россиян, причем абсолютно не сомневаются в этом 19%.

