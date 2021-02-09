🔹 Количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз, если дать пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. Такое предложение в ЦБ подготовил проект ОНФ «За права заемщиков». За 2020 год преступники похитили со счетов граждан 66 млрд рублей, в 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет.

🔹 Среди идей о вероятном расширении использования маткапитала обсуждается возможность размещать его в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Предложение предполагает, что «обналичить» тело материнского капитала, то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

🔹 Льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, при принятии решения о ее продолжении нужно учитывать уровень доходов населения, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он подчеркнул, что наибольшими бенефициарами этой программы выступили крупные города, которые за счет этого «продолжают втягивать» население в себя. Решетников также рассказал о мерах, позволяющих ускорить рост российской экономики.



🔹 Число занятых в экономике россиян к концу 2020 года уменьшилось до 70,77 млн человек — минимума с 2011 года, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В конце 2019-го — начале 2020 года в России насчитывалось 72,425 млн занятых человек, но из-за пандемии к маю их количество резко упало и так и не восстановилось до докризисного уровня. Таким образом, за прошлый год трудящихся в РФ стало на 1,65 млн человек меньше.