Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на март 2021 года . По сравнению с февральскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, преимущественно снизилась для вложений в рублях и долларах (но есть несколько исключений) и в основном не изменилась в евро (с одним исключением), свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на март, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов повысилась в сегменте до востребования, а также для сроков свыше года, а по остальным депозитам — понизилась. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 4,812 4,684 4,106 4,815 4,916 Март 4,887 4,137 4,073 4,784 5,335

В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки до трех месяцев и от полугода до года, а на остальные сроки — уменьшилась.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 0,38 0,457 0,52 0,803 1,331 Март 0,224 0,47 0,403 0,853 1,083

Базовая доходность вкладов в евро осталась на уровне февральских ориентиров, кроме самых долгосрочных депозитов, по которым средняя ставка несколько понизилась.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль 0,008 0,01 0,01 0,01 0,04 Март 0,008 0,01 0,01 0,01 0,033

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала 2020 года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года. В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.

Напомним, в прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 12 февраля 2021 года, как и до того в декабре, октябре и сентябре 2020-го, она была сохранена на указанном уровне, при этом в Центробанке дали понять, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан: предполагается, что в 2021 году она останется мягкой, хотя не исключается и повышение ключевой ставки, если экономика успеет полностью восстановиться. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

