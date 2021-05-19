🔹 Число хищений с банковских счетов россиян в пандемию выросло на 30%, говорится в отчете Генпрокуратуры. Больше всего в расчете на 100 тыс. населения от мошенников пострадали жители Удмуртии, Вологодской области и Карелии. В целом почти 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационных технологий.

🔹 Бизнес предложил Кабмину способ снизить цены на новостройки. Деловое объединение составило предложения на основании поступивших обращений от застройщиков. Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Также предлагается разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%.



🔹 В СберБанке рассказали о рекордной сумме хищения у одного клиента. Сумма хищения составила 400 млн рублей. Речь идет о схеме, когда жертва сама снимает деньги со счета и переводит их на счет мошенников в другой банк. Уточняется, что пострадавший — не клиент СберБанка.



🔹 Отдохнуть за рубежом не смогут около 7 млн россиян: из-за долгов они стали невыездными, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Это почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 млн должников. Общее число граждан с долгами в России — 18,9 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше.