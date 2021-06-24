🔹 Объем средств на валютных депозитах в банках РФ упал до минимума с 2010 года. Валютные депозиты стабильно сокращаются с осени 2019 года: по итогам сентября прошлого года объем накоплений на них достиг максимальных за несколько лет 76,9 млрд долларов. При этом рекордный за все время наблюдений уровень данных сбережений наблюдался в феврале 2014 года — 85,9 млрд долларов.



🔹 Банки.ру составил рейтинг планшетных приложений для инвесторов. Идея его создания родилась из двух параллельно проявившихся в пандемию тенденций: увеличения продаж планшетов и взлета популярности инвестиционных приложений. Как показала практика, адаптировать свои инвестиционные приложения под большие мобильные экраны решились только БКС, ВТБ, «Тинькофф» и «Финам».

🔹 Коллекторы зафиксировали всплеск продажи долгов молодых россиян — заемщиков до 25 лет. В I квартале доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов, предложенных МФО коллекторам по сделкам цессии (уступки прав на взыскание), достигла 20%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

🔹 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин хочет привлечь в Россию миллионы трудовых мигрантов. В них нуждается строительная отрасль России, сообщил Хуснуллин. По его словам, до 2024 года в стране необходимо создать условия для привлечения не менее 5 млн специалистов разного уровня и квалификации, в том числе из стран ЕАЭС.

🔹 Совет Федерации освободил от налога продавцов недорогой недвижимости. Принятый закон отменяет обязанность граждан подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир и комнат на сумму до 1 млн рублей, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тыс. рублей в год.