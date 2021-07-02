Более 1,5 тыс. организаций в Москве заявили о выполнении обязательства о вакцинации против коронавирусной инфекции 60% сотрудников. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«С 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. За первые сутки такие сведения поступили от более чем 1,5 тысячи организаций. Они сообщили о выполнении обязательства о вакцинации 60% работников», — сказал он.

Столичное управление Роспотребнадзора ранее обязало провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий сфер торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций, а также работников доставки. До 15 июля работники должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины, до 15 августа — вторым. Сведения о выполнении обязательства, поданные на портал, будут проверяться не более трех дней, отметил Фурсин.

Он также заявил информагентству , что свыше 7 тыс. точек общественного питания и фуд-кортов в Москве перешли на «бесковидный» формат работы с начала недели. Всего в столице зарегистрировано порядка 17 тыс. заведений общепита из числа малых и средних предприятий.

«На данный момент более 7 тысяч точек общественного питания и фуд-кортов подали заявления в реестр на сайте i.moscow/expcovid, заявив таким образом о переходе на «бесковидный» формат обслуживания клиентов. Оказание гражданам услуг общественного питания может осуществляться только при условии включения в данный реестр, а также при соблюдении эпидемиологических ограничений», — сказал Фурсин. Он уточнил, что если под одним брендом работает несколько заведений, то надо подавать отдельные заявки на каждую точку.

По информации Фурсина, возглавляемый им департамент совместно с «Яндексом» создал в «Яндекс.Картах» на основе этого реестра перечень заведений, которые работают в «бесковидном» формате. Данные постоянно обновляются.

С 28 июня заведения общепита в Москве могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

В связи с новыми ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, правительство Москвы утвердило ряд мер поддержки для предприятий общественного питания. В частности, отсрочкой платежей при аренде площадей у города смогут воспользоваться почти 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций — владельцев кафе и ресторанов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Общая площадь арендуемой у города недвижимости для кафе и ресторанов составляет около 239 тыс. кв. м, а размер ежемесячной арендной платы за эти нежилые помещения — порядка 218,9 млн рублей.

Собянин утвердил меры поддержки общепита Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщается на сайте столичной мэрии. В частности, предприятия получат отсрочку до конца года по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила в пятницу на пленарной сессии Московского урбанистического форума, что власти Москвы сделают все возможное, чтобы не вводить в городе локдаун.

«Локдаун — последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун», — приводит ТАСС слова Раковой, напоминая, что Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом.

Информагентство также узнало , как предприниматели выполняют постановление властей столицы о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников. По данным сервиса «Зарплата.ру», 53% работодателей введут удаленный формат до осени, 21% — до зимы. При этом 17% опрошенных отметили, что большинство сотрудников так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.

В Москве вводится «удаленка» для трети всех работников и запрет на ночную работу ресторанов Все московские организации с 28 июня обязаны снова перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, в том числе всех пожилых. Соответствующий указ за подписью градоначальника Сергея Собянина опубликован на сайте московской мэрии.

Ася ШАЛИМОВА