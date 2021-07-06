Минфин России завершил 5 июля 2021 года конверсионные операции, необходимые для приведения фактической структуры средств Фонда национального состояния к новой нормативной структуре. Об этом во вторник, 6 июля, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее в Минфине анонсировали изменение фактической структуры ФНБ (в том числе снижение до нуля доли доллара и изменение долей других валют, а также включение золота в обезличенной форме) в соответствии с новой нормативной структурой ликвидных активов ФНБ, действующей с 1 июня 2021 года.

«В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — проинформировали в Минфине.

Как уточняется, указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 года, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд рублей, зачисленными в фонд 2 июля этого года в целях его формирования в соответствии с законодательством РФ.

Согласно отдельному сегодняшнему сообщению Минфина, на 1 июля 2021 года объем ФНБ составил 13 трлн 574 млрд 581,2 млн рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 187,566 млрд долларов.

Таким образом, ФНБ сократился за июнь и несколько увеличился за первое полугодие 2021-го. Так, на 1 июня объем ФНБ равнялся 13 трлн 938 млрд 78,6 млн рублей (эквивалент 189 млрд 409,5 млн долларов), на 1 января текущего года — 13 трлн 545,663 млрд (эквивалент 183 млрд 357,5 млн долларов).

В сегодняшнем сообщении указано, что «совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2020 года по 30 июня 2021-го составила отрицательную величину, равную минус 37,8 млн долларов США, что эквивалентно минус 2 млрд 734,1 млн рублей. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 июня 2021 года в совокупности составили отрицательную величину, равную минус 327 млрд 359,2 млн рублей».



Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 222 млрд 642,2 млн рублей, что эквивалентно 3,032 млрд долларов.

Ася ШАЛИМОВА