🔹 Финансовый супермаркет Банки.ру запустил мобильное приложение. С помощью приложения можно легко, быстро и бесплатно подобрать самый выгодный финансовый продукт и оставить заявку на его получение для направления напрямую в банк, микрофинансовую, страховую или инвестиционную компанию.

🔹 ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать потребкредиты и ипотеку своим клиентам, которые пострадали во время чрезвычайных ситуаций в Крыму и Краснодарском крае, а также не взыскивать с них заложенное под кредиты имущество.



🔹 Кабмину дадут право «золотой акции» при продаже принадлежащих РФ акций компаний, в которых РФ до приватизации принадлежит как минимум блокирующий пакет (25% плюс одна акция). Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.

🔹 Ситибанк приступил к активной продаже розничного бизнеса. Предложение приобрести 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей, средства граждан на счетах и отделения с сотрудниками получили большинство кредитных организаций из топ-30. По мнению источников в банках, Ситибанк сохранит два-три отделения для обслуживания корпоративных клиентов.



🔹 В Союзе потребителей спрогнозировали рост цен на основные продукты питания. «Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

